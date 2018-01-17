В ведущем вузе Украины отменили занятия из-за нехватки денег на отопление

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Киевский университет имени Тараса Шевченко приостановил аудиторные занятия до весны, сообщает "Страна.ua". По данным портала, к такому решению привела нехватка средств для оплаты электроэнергии и отопления.

Студенты учебного заведения подтвердили эту информацию. "Формально это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет", — прокомментировал ситуацию эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

Отмечается, что занятия в стенах университета продолжатся только 5 марта. Перерыв в обучении, как передает "Украинская правда", обычно компенсируется в теплое время года.

Ранее стало известно, что вузы Одессы отменили все занятия с 1 января по 26 февраля из-за отсутствия средств на отопление учебных корпусов. Среди них оказались Одесский национальный университет имени Мечникова, Одесская юридическая академия и Академия пищевых технологий.