В вузах Одессы отменили занятия до весны из-за нехватки денег на отопление

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ряд одесских вузов отменили все занятия с 1 января по 26 февраля из-за невозможности оплатить отопление учебных корпусов. Об этом сообщает городской портал 048.ua.

Среди вузов, где отменили занятия — Одесский национальный университет (ОНУ) им. Мечникова, Одесская юридическая академия и Академия пищевых технологий. Кроме того, преподаватели ОНУ отмечают, что с 1 января в силу вступили новые нормативы освещения аудиторий, которые вузы также не в состоянии выполнить из-за нехватки денег.

В областном департаменте образования и науки, комментируя ситуацию, заявили, что все высшие учебные заведения являются автономными организациями, и их руководство само решает, каким образом организовать учебный процесс.