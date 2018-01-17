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Визит на семь миллиардов: Назарбаев подписал в США ряд соглашений

11:1017.01.2018
(обновлено: 11:13 17.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фотоПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соглашения на несколько миллиардов долларов подписали Казахстан и Соединенные Штаты Америки в ходе официального визита в США казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить американскую продукцию на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, отметил, что экспорт в Казахстан позволяет Соединенным Штатам наращивать количество рабочих мест.

Более 20 документов

Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, в рамках визита Назарбаева подписано более 20 соглашений.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан
"В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 миллиардов долларов", — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках визита было заключено три межправительственных соглашения: об отказе от платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов, о совершенствовании международной налоговой дисциплины, а также протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана.

В свою очередь, госдепартамент США уточнил, что во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США.

По данным госдепа, оборот двусторонней торговли составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда долларов — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тысяч рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Также концерн General Electric и казахстанские железные дороги подписали соглашения на 900 миллионов долларов — это добавит 3,5 тысячи рабочих мест в США. В частности, GE Transportation поставит 300 маневровых локомотивов и будет осуществлять сервис 175 уже закупленных машин. Кроме того, GE Digital и Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Фармацевтическая компания Pfizer подписала меморандум о взаимопонимании, который даст старт проекту локализации продукции компании на казахстанском рынке.

Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании 251 миллиона долларов полученной прибыли в казахстанские проекты. В целом Chevron и ExxonMobil вложили в Казахстан десятки миллиардов долларов.

Назарбаев приглашает американский бизнес

Назарбаев в рамках своего визита провел встречу с деловыми кругами США и пригласил их к сотрудничеству в различных отраслях экономики. Казахстанский лидер, в частности, остановился на процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Казахстан подписал с американскими компаниями соглашения на $2,5 миллиарда
"На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к декларации о международных инвестициях. Для граждан 62 стран, в том числе и США, у нас введен безвизовый режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции", — сказал Назарбаев.

Обращаясь к американским бизнесменам, он пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, а также рассказал о ходе реализации в стране программы приватизации и перспективах развития проектов в сфере "зеленой экономики".

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул особый статус Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и остановился на дальнейших планах его работы.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Назарбаев пригласил американский бизнес к сотрудничеству
"Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Для создания высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа NASDAQ. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития "зеленых", исламских и инновационных финансовых инструментов", — заявил Назарбаев.

РФ и США "ушли на ноль"

Повестка дня визита Назарбаева не ограничилась экономикой. Затронуты были и политические вопросы, в том числе – проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, особенно на фоне современных международных кризисов.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", — заявил, в частности, Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с Владимиром Путиным. 12 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Он обсудил с Трампом и двусторонние контакты. "Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас, мы надеемся на ответную реакцию", — сказал президент Казахстана по окончании переговоров со своим американским коллегой.

Назарбаев сообщил также, что "впервые открывается авиационное сообщение между странами".

По итогам переговоров он пригласил Трампа в Казахстан. "Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и пригласил президента Трампа посетить Казахстан в будущем", — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

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© РИА Новости, Инфографика
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Прекрасные отношения

В свою очередь, Трамп отметил на встрече с Назарбаевым, что у США "прекрасные отношения с Казахстаном с точки зрения экономики". По его словам, Казахстан закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.

Он также отметил меры правительства страны по стабилизации экономической ситуации. "Они повернули ситуацию вспять, у них есть ряд преимуществ перед другими странами. Ситуация жесткая, но президент (Назарбаев) пользуется большим уважением и делает отличную работу", — сказал Трамп.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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США помогут Казахстану подготовить преподавателей английского языка
В Белом доме также сообщили, что Трамп и Назарбаев договорились "укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговли и инвестиций, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства".

"Оба лидера взяли на себя обязательство решать общие проблемы в Центральной Азии через региональные форматы, такие как диалог "C5+1" (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан + США), и приветствовали будущее участие Афганистана в проектах "C5+1", — отмечается в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Трамп и Назарбаев договорились добиваться "мирного урегулирования конфликта в Афганистане и добиваться инициатив, способствующих более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе". Они также "взяли на себя обязательство углубить свое сотрудничество против насильственного экстремизма и международного терроризма при соблюдении верховенства закона и прав человека".

 

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В мире
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19 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kilimanjaro sadДенис Козлов
Денис Козлов, действительно. Партнерство Сингапура, Японии, Тайваня, Китая не привело ни к чему хорошему, а всего лишь сделало их экономики сильнее) Канада, Австралия, Европа стонут от нищеты в которое их поставило сотрудничество с США. Саудовская Аравия и ОАЭ умирают лишь бы США не покупало у них нефть)))
12:17
17.01.2018
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Доn Pеdrо
Да уж...пока наши политиканы хлопают ушами , решая свои шкурные финансовые вопросы,янки прибирают к рукам Среднюю Азию...
11:51
17.01.2018
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