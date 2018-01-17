Визит на семь миллиардов: Назарбаев подписал в США ряд соглашений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соглашения на несколько миллиардов долларов подписали Казахстан и Соединенные Штаты Америки в ходе официального визита в США казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.
Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить американскую продукцию на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, отметил, что экспорт в Казахстан позволяет Соединенным Штатам наращивать количество рабочих мест.
Более 20 документов
Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, в рамках визита Назарбаева подписано более 20 соглашений.
Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках визита было заключено три межправительственных соглашения: об отказе от платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов, о совершенствовании международной налоговой дисциплины, а также протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана.
В свою очередь, госдепартамент США уточнил, что во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США.
По данным госдепа, оборот двусторонней торговли составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда долларов — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тысяч рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году.
Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании 251 миллиона долларов полученной прибыли в казахстанские проекты. В целом Chevron и ExxonMobil вложили в Казахстан десятки миллиардов долларов.
Назарбаев приглашает американский бизнес
Назарбаев в рамках своего визита провел встречу с деловыми кругами США и пригласил их к сотрудничеству в различных отраслях экономики. Казахстанский лидер, в частности, остановился на процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.
Обращаясь к американским бизнесменам, он пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, а также рассказал о ходе реализации в стране программы приватизации и перспективах развития проектов в сфере "зеленой экономики".
Кроме того, президент Казахстана подчеркнул особый статус Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и остановился на дальнейших планах его работы.
РФ и США "ушли на ноль"
Повестка дня визита Назарбаева не ограничилась экономикой. Затронуты были и политические вопросы, в том числе – проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, особенно на фоне современных международных кризисов.
"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", — заявил, в частности, Назарбаев.
Назарбаев сообщил также, что "впервые открывается авиационное сообщение между странами".
По итогам переговоров он пригласил Трампа в Казахстан. "Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и пригласил президента Трампа посетить Казахстан в будущем", — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров.
Прекрасные отношения
В свою очередь, Трамп отметил на встрече с Назарбаевым, что у США "прекрасные отношения с Казахстаном с точки зрения экономики". По его словам, Казахстан закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.
Он также отметил меры правительства страны по стабилизации экономической ситуации. "Они повернули ситуацию вспять, у них есть ряд преимуществ перед другими странами. Ситуация жесткая, но президент (Назарбаев) пользуется большим уважением и делает отличную работу", — сказал Трамп.
"Оба лидера взяли на себя обязательство решать общие проблемы в Центральной Азии через региональные форматы, такие как диалог "C5+1" (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан + США), и приветствовали будущее участие Афганистана в проектах "C5+1", — отмечается в заявлении.
Кроме того, сообщается, что Трамп и Назарбаев договорились добиваться "мирного урегулирования конфликта в Афганистане и добиваться инициатив, способствующих более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе". Они также "взяли на себя обязательство углубить свое сотрудничество против насильственного экстремизма и международного терроризма при соблюдении верховенства закона и прав человека".