МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") не может вылететь в РФ из мексиканского Канкуна из-за действий мексиканских авиационных властей, долгов у перевозчика нет, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила агентству, что порядка 500 российских туристов не могут вылететь на родину из-за долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун. По данным консула, пассажиров чартерного рейса высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. Как отмечала Вольперт, пассажиры обратились за помощью к консульству и посольству.

"Авиакомпания "Россия" не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянку воздушных судов или по иным платежам", — сообщил агентству представитель перевозчика.

Изначально, по его словам, чартерный рейс FV5882 должен был вылететь на самолёте Boeing-747 по расписанию в 18.10 московского времени 16 января. "Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера", — рассказали в авиакомпании.

Ожидание депортированных продлилось четыре часа, самолет готов был вылететь после 22.00 мск 16 января. Как отметил представитель перевозчика, с 22.15 до 0.25 московского времени самолет ждал разрешения на вылет, однако мексиканские авиационные власти его не предоставили. В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, поэтому в итоге вылет рейса был перенесен на 17 января, отметили в "России".

По информации, которую предоставила обслуживающая рейс организация, получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20.00 московского времени 17 января, подчеркнул представитель авиакомпании.

"На данный момент расселением пассажиров занимаются представители сторонней туристической компании. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут проинформированы дополнительно", — отметили в "России". Там не уточнили число застрявших в Мексике пассажиров.