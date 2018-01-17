США помогут Казахстану подготовить преподавателей английского языка

АЛМА-АТА, 17 янв – РИА Новости. США окажут Казахстану содействие в подготовке преподавателей английского языка, сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам переговоров глав двух государств в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане. В 2017 году более 2800 казахстанских преподавателей английского языка приняли участие в интернет-семинарах по повышению квалификации", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана.

По информации пресс-службы, программа "Микростипендий для доступа к английскому языку" помогла 480 молодым учащимся из неблагополучных семей посещать занятия после школы и заниматься в учебных летних лагерях.

Кроме того, США финансируют программу "Английский для журналистов", которая улучшит профессиональную квалификацию 230 казахстанских сотрудников СМИ.