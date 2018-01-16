БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Переговоры с косовскими албанцами в нынешней ситуации, когда в Косово был убит сербский политик Оливер Иванович, бессмысленны, сербская делегация оставила консультации в Брюсселе, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич.

Иванович был застрелен во вторник утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию умеренного сербского политика.

"Сегодня делегация Сербии оставила переговоры в Брюсселе, потому что разговаривать в таких обстоятельствах бессмысленно. Очень тяжело разговаривать, когда ежедневно поступают угрозы войной и военными конфликтами в Косово и Метохии", — заявил Вучич в специальном обращении к общественности по итогам заседания Совета по национальной безопасности.

В эти дни в Брюсселе при посредничестве Евросоюза между делегациями Белграда и Приштины должны были продолжиться технические переговоры о нормализации отношений.