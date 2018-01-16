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В Косово расстреляли лидера сербской партии

12:3116.01.2018
(обновлено: 15:10 16.01.2018)
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© AP Photo / Bojan SlavkovicПолицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018Полицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018
© AP Photo / Bojan Slavkovic

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Одного из лидеров косовских сербов, бывшего заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице, сообщил новостной портал Kossev со ссылкой на полицию.

Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года
© AFP 2018 / Armend Nimani
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Покушение на политика было совершено возле офиса партии "Свобода, демократия, правосудие", лидером которой он был. Иванович получил пять огнестрельных ранений.

"Мы отправили сотрудников на место происшествия. Согласно первоначальной информации, его обстреляли перед дверьми офиса. Наши сотрудники находятся там и в больнице, выясняют обстоятельства", — цитирует портал замкомандира регионального отдела косовской полиции Бесима Хоти.

Сообщается, что в 9:30 по местному времени (11:30 мск) врачи больницы Косовска-Митровицы официально констатировали смерть Ивановича после безуспешных попыток реанимации.

Реакция в Сербии и Косово

Директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич назвал убийство преступлением с целью вызвать хаос на севере Косово и втянуть весь народ в конфликт.

"Кто бы ни стоял за убийством — албанские или сербские преступники — они должны ответить", — заявил он.

Полицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Министр рассказал о ситуации в Косово после убийства политика Ивановича
Джурич добавил, что делегация Белграда отказалась от участия в очередном раунде переговоров с косовско-албанскими властями, который должен был проходить в течение трех дней в Брюсселе.

Президент Сербии Александр Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности в связи с убийством Ивановича.

Министр по делам общин и возвращению правительства Косово Далибор Евтич сообщил, что обстановка в населенных сербами районах "мирная, но тревожная". По его словам, в той части города, где произошло убийство, обнаружили сожженный автомобиль. Миротворческий контингент KFOR под эгидой НАТО и полиция усилили патрулирование улиц и меры безопасности в Косовска-Митровице.

Мнение эксперта

По мнению ученого секретаря Центра по изучению современного балканского кризиса Ирины Рудневой, убийство Ивановича взбудоражит регион, но вряд ли приведет к полномасштабному кризису. 

© AP Photo / Darko VojinovicПолитик Оливер Иванович. 2013 год
© AP Photo / Darko Vojinovic
Политик Оливер Иванович. 2013 год

Она отметила, что для Сербии это будет поводом снова поднять вопрос Косово и безопасности на территории края. Созыв Совета безопасности, а также отказ от переговоров в Брюсселе говорят о том, что "на очень высоком уровне это убийство расценивается как политическое, очень серьезное для обстановки", считает Руднева.

Что касается возможных протестов и беспорядков, то ожидать их стоит, поскольку отношения между сербами и албанцами довольно натянутые, добавила эксперт.

"Достаточно какой-то маленькой искры, чтобы волнения начались. Насколько они будут масштабными — это еще зависит и от позиции самой Сербии, если она поддержит эту волну. Все еще будет зависеть от внешних факторов, от того, насколько поднимутся сербы в самой Сербии", — сказала она.

Чем известен Иванович

Вид на столицу Косово - Приштину. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Оливер Иванович занимал пост заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии в 2008-2012 годах. 

В январе 2014 года его вместе с четырьмя косовскими сербами арестовали по обвинению в военных преступлениях над албанским населением во время конфликта в Косово и Метохии в 1999-2000 годах. Два года спустя суд признал Ивановича виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Однако в феврале 2017 года апелляционный суд в Приштине отменил приговор и назначил повторное разбирательство. 

В октябре 2017 года Иванович баллотировался на пост градоначальника Северной Косовска-Митровицы, но проиграл. Он и два его соратника по "Свободе, демократии и правосудию" вошли в городскую скупщину в качестве оппозиции победившему "Сербскому списку", который продвигал официальный Белград. 

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8 пользователей оставили 9 комментариев
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Это ж наигуманнейшие и наиправильнейшие сепары, в отличие от Донбасса и Крыма.
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