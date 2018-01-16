Посол США рассказал о попытках активизировать диалог с Россией

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва и Вашингтон пытаются активизировать двусторонний диалог, заявил РИА Новости посол США в России Джон Хантсман.

"Мы стараемся активизировать двусторонний диалог по вопросам, которые имеют значение", — сказал посол в кулуарах Гайдаровского форума.

При этом Хантсман отметил, что хоть ранее и обсуждал с послом России в США Анатолием Антоновым тему встреч в формате "2+2" (министров иностранных дел и минобороны), но пока таких планов нет.

"Мы не говорили много о формате "2+2", и мы пока не готовы говорить об этом. Планов (по проведению встречи) пока нет", — сказал Хантсман.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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