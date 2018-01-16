В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадали 43 ребенка

БЕРЛИН, 16 янв – РИА Новости. В утреннем ДТП со школьным автобусом в Германии пострадали 43 ребенка, уточнили в полиции Маннхайма.

Ранее о том, что 48 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Эбербахе, в том числе 10 человек — тяжело, и среди пострадавших есть дети, заявил официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхабер.

"Среди раненых – 43 ребенка", — говорится в пресс-релизе, опубликованном полицией Маннхайма.

Как говорится в заявлении, ДТП произошло во вторник около 7.00 (9.00 мск) в Эбербахе. Школьный автобус был полон, по неизвестной причине он, не тормозя, протаранил несколько автомобилей, а затем врезался в стену магазина. В автобусе находились, в основном, школьники, раненые были доставлены в близлежащие больницы.

На месте работает полиция, три спасательных вертолета, 10 машин скорой помощи, спасатели.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR — Radio Regenbogen MA (@regenbogen_MA) 16 января 2018 г.

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