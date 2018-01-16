В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

Школьный автобус врезался в стену жилого дома в немецком городе Эбербах

Школьный автобус врезался в стену жилого дома в немецком городе Эбербах

БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщило издание Rhein Neckar Zeitung.

Пострадали 48 человек, в том числе 43 ребенка, десять находятся в тяжелом состоянии, заявил официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхабер в эфире телеканала N24.

По словам Фаулхабера, речь идет о рейсовом автобусе, который утром вез школьников из окрестных общин в Эберхарт. Водитель получил легкие травмы.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR — Radio Regenbogen MA (@regenbogen_MA) 16 января 2018 г.

Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. Автобус по неизвестной причине съехал с полосы, не тормозя, протаранил несколько автомобилей и врезался в стену дома.

На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта.