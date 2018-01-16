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Project Veritas: сотрудники Twitter просматривают сообщения пользователей

09:5316.01.2018
(обновлено: 10:44 16.01.2018)
69259
© Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети TwitterЛоготип социальной сети Twitter
© Kacper Pempel/Illustration/File Photo

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса, заявили в организации Project Veritas.

Компьютерный код. Архивное фото
© Fotolia / Alexander
Эксперт заявил о сговоре между американскими СМИ и социальными сетями

Об этом, как говорится в материале, рассказала на скрытую камеру специалист по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс. По ее словам, есть специальные коды доступа к личным сообщениям любых пользователей. При этом несколько сотен сотрудников получают деньги за их просмотр. Удаление переписки не поможет, так как она уже сохранилась на серверах, поясняют сотрудники компании.

Цель такой слежки — создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

Ранее в Project Veritas сообщили о том, что сотрудники Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан. Аккаунт с неугодным для компании контентом становится невидимым для всех, кроме автора.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Александр Иванов
Кто бы сомневался. Думаю, что и фейсбук этим занимается, а возможно и контакт с одноклассниками.

Это интернет. В нем нет конфиденциальности.
10:33
16.01.2018
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Аллё, Господин Президент!
А у нас в риа еще и блокируют собщения... причем не всегда оправдано
10:31
16.01.2018
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pet.g3
Социальные сети как кормушка для лосей: заходите, общайтесь, публикуйте личные фото... а охотник-то рядом!
10:09
16.01.2018
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Просто так
Почему то не удивлен... И более что уверен что и остальные подобные сервисы так же поступают...
10:06
16.01.2018
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Cicicipi
Бред. У меня сосед может трепаться с корешами целый день, переписываясь в подобного рода фигне. Они печатают там просто бесконечно, в любую свободную минуту и так быстро, что того гляди пальцы судорога сведёт. Как им это удаётся - фиг знает. Это только на него надо пару круглосуточных читальщиков и то перегреются на фиг, бурду ту листать. А сколько таких одарённых по миру? И сколько надо денег чтоб сие стадо соглядатаев содержать?
10:06
16.01.2018
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Александр Иванов
Тоже мне, открыли "истину"! Да ЛЮБОЙ пользователь в соцсети, кликнувший "соглашаюсь" в ПС - должен отдавать себе отчет в том, что его страницы/сообщения в ЛЮБОЙ момент могут модерироваться/просматриваться/удаляться администрацией ресурса... Странно только то, что соглашаются многие, а вот читают соглашение единицы...
10:03
16.01.2018
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