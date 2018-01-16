Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре во вторник обменялись мнениями о прогрессе в вопросе урегулирования проблемы Корейского полуострова, выразили готовность усиливать координацию и сотрудничество в этой сфере, сообщает Центральное телевидение КНР.

"В ходе телефонного разговора лидеры обменялись взглядами по последнему прогрессу в вопросе Корейского полуострова и условились укреплять коммуникацию и сотрудничество по этой проблеме", — сообщает телеканал.

Лидеры двух стран также обсудили двустороннее экономическое и торговое сотрудничество. Си Цзиньпин отметил, что "экономическое и торговое сотрудничество принесло значительную выгоду обоим государствам, страны должны сохранить эту здоровую и стабильную динамику".

Трамп в свою очередь отметил готовность работать с Пекином по укреплению обменов на высоком уровне, а также надлежащим образом решать возникающие проблемы в торгово-экономической сфере, чтобы "достичь еще большего развития двусторонних отношений".