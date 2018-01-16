Глава МИД Британии назвал угрозу КНДР сильнейшей с начала "атомного века"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что угроза, которую представляет КНДР, является самой серьезной с начала "атомного века".

"Его (Ким Чен Ына – ред.) зарождающаяся способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — это угроза, какой мир не знал с самого начала атомного века", — заявил Джонсон в интервью газете Guardian

"У нас есть реальная вероятность того, что государство-изгой прибегнет к ядерному шантажу и будет способно на ядерное уничтожение. Я думаю, это то, что мы не можем игнорировать", — добавил он.

Глава МИД также добавил, что он разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона относительно КНДР.

Кроме того, по мнению Джонсона, Китай способен остановить КНДР и ликвидировать опасность, которую она представляет. "В конце концов, люди, которые действительно смогут решить проблему (с КНДР – ред.), — это китайцы", — заявил Джонсон.

Ранее издание Evening Standard сообщило о том, что Борис Джонсон призвал мировое сообщество объединиться против ядерной программы КНДР и добавил, что "незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия — угроза региональной и международной стабильности".

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".