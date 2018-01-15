Эпоха огня и ярости: Spiegel поместил на обложку "деградирующего" Трампа

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Немецкий еженедельный журнал Der Spiegel поместил карикатуру на президента США Дональда Трампа на обложку номера от 13 января.

#FireandFury, Feuer und Zorn: Der neue SPIEGEL ist da. Themen: Ende der Sondierungen / neue Finanzprobleme bei Lionel #Messi / Unterhaltsgesetz. Ab sofort digital, ab morgen am Kiosk: https://t.co/UrAjdJM7P9 pic.twitter.com/jRpAwu2Mnw — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 12 января 2018 г.

Иллюстрация является зеркальной пародией на "Марш прогресса" — знаменитый рисунок из книги К. Хауэлла "Ранний человек", на котором обозначены основные этапы эволюции. На обложке Spiegel сгорбленный Трамп, стилизованный под древних гоминид, помещен на нижнюю ступень развития.

Изображение дополнено подзаголовком "В эпоху огня и ярости", который отсылает к книге Майкла Вольфа об американском президенте "Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа".

Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр". Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, характерной для американского президента.