Американский журнал посвятил обложку словам Трампа о "странах-гадюшниках"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска словам президента США Дональда Трампа о мигрантах, которые, по его словам, прибывают в страну из "грязных дыр".
Next week’s @newyorker cover: "In the Hole” https://t.co/Vm468vD0Yi pic.twitter.com/j98VZi4wqW— Lainna Fader (@lainnafader) 12 января 2018 г.
Автором рисунка под названием "В дыре" стал художник Энтони Руссо. Тираж должен поступить в продажу 22 января.
Ранее в США разразился скандал вокруг высказывания Трампа, который на встрече с конгрессменами пожаловался на засилье мигрантов из "стран-гадюшников" (вариант перевода — "грязных дыр").