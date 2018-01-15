СМИ сообщили о резком росте популярности в ФРГ движения "Граждане рейха"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Германии число "Граждан рейха" выросло за год на 56%, сообщает Focus со ссылкой на Ведомство по охране конституции ФРГ.

Рейхсбургеры (в переводе — "граждане рейха") — участники националистического движения, не признающие легитимность ФРГ и называющие себя гражданами немецкого рейха в границах 1937 года.

По данным Focus, в январе их число достигло 15,6 тысячи человек. Больше всего их насчитывается в Баварии (3,5 тысячи человек), Баден-Вюртемберге (2,5) и Северной Рейн-Вестфалии (2,2). В начале 2017 года службы безопасности насчитывали около 10 тысяч сторонников этого движения.

Сообщается, что рейхсбургеры собираются создать собственную армию. Ведомство по охране конституции выяснило, что представители движения из нескольких земель проводили конспиративные встречи, на которых обсуждалось формирование военной организации.

"По их собственным словам, они готовятся ко дню икс", — рассказал Focus один высокопоставленный чиновник, при этом неясно, что за день они имеют в виду.

Власти опасаются, что идея об общей армии мобилизует ранее не связанных отдельных активистов и небольшие группы рейхсбургеров и превратит их в более тесную и сильную структуру. Известно, что у многих из них есть оружие, полученное как легальными, так и незаконными методами.

Рейхсбургеры привлекли к себе внимание после того, как один из сторонников этого движения убил полицейского и ранил еще двоих в октябре 2016 года. С точки зрения немецкого политика Томаса Оппермана, который тогда занимал пост главы фракции социал-демократов в бундестаге, этот инцидент доказал: те, кто считал рейхсбургеров "безобидными призраками", трагически ошибались.