Лавров назвал приоритеты внешней политики в 2018 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров подвел итоги 2017-го и назвал приоритеты внешней политики в следующем году.

Москва планирует сохранить договоренности по иранской ядерной программе, продолжить борьбу с терроризмом в Сирии, урегулировать кризис на Украине, ситуацию вокруг ядерной программы КНДР и конфликт между Палестиной и Израилем.

Итоговая пресс-конференция министра продолжалась почти два с половиной часа.

Сделка по иранской ядерной программе

© AP Photo / Evan Vucci Последнее предупреждение Трампа

Одним из приоритетов внешней политики станет сохранение договоренностей по иранской ядерной программе. По словам главы МИД, последние заявления США по этому поводу не добавляют оптимизма и вновь "дают основания сомневаться в своей договороспособности".

Лавров также сообщил, что Москва не поддержит попытки Вашингтона изменить условия сделки.

Министр выразил надежду на то, что европейские партнеры будут придерживаться Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Этот план утвердила резолюция Совета безопасности ООН, которая обязательна к исполнению.

В 2015 году Тегеран и "шестерка" международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Договоренности предполагают отмену экономических и финансовых санкций, введенных Совбезом ООН, США и Евросоюзом против Ирана.

Дональд Трамп заявлял, что Белый дом будет работать с конгрессом над недостатками этой сделки. При этом президент предупредил, что если усилия Вашингтона по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

США теряют позиции на мировой арене

Тема отношений Москвы и Вашингтона затрагивалась почти в половине вопросов на пресс-конференции. По мнению Лаврова, США и исторический Запад теряют доминирующие позиции в мире, "которыми они наслаждались как минимум пять столетий".

Появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи и политического влияния. "По мере того, как необходимо адаптировать международную систему к вовлечению этих новых центров силы в процессы равноправного диалога, США, к сожалению, срываются на методы, которые нелегитимны", — сказал глава МИД.

По его словам, Вашингтон пытается "остановить сокращение своей относительной роли в мировой политике". Как подчеркнул министр, Москва сожалеет, что США и их союзники продолжают руководствоваться во внешней политике исключительно языком ультиматумов.

Отношения Москвы и Вашингтона

Лавров добавил, что американское руководство, "демонизируя Россию, вносит главный вклад" в нынешнюю ситуацию в отношениях между двумя государствами. Москва "не может не отвечать на враждебные действия" США.

"Но всегда стараемся делать это аккуратно, мы не бросаемся безоглядно "зуб за зуб, око за око" — нет. Но терпеть все абсолютно незаконные действия, я сейчас не упомянул о беспрецедентном случае — захвате дипломатической собственности — не реагировать на все это нельзя", — отметил министр.

По его словам, администрация Трампа боится "честной конкуренции" на международной арене по целому ряду направлений. Речь идет о сфере энергетики, поставках газа в Европу.

Лавров напомнил ситуацию, когда вместо российского голубого топлива Европе навязывается сжиженный газ, который гораздо дороже. "Открытым текстом они (США. — Прим. ред.) заставляют европейцев отказаться от "Северного потока-2", хотя доставка газа в Германию по "Северному потоку" на две тысячи километров короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину", — отметил глава МИД.

Антироссийские санкции

Как заявил министр, американские санкции против России в сфере военно-промышленного комплекса направлены на то, чтобы не допустить укрепления позиций Москвы на оружейном рынке.

"Стремление понятное, но надо конкурировать честно, а не просто запрещать странам третьего мира, а таких примеров все больше и больше, покупать российскую продукцию под угрозой ввести против них санкции", — констатировал Лавров.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он, что на выборах в США победил Трамп, а не Хиллари Клинтон, министр пояснил, что "это не то, чем занимается дипломатия, — сожалеть о чем-то состоявшемся".

"Мы работаем с фактами. И факты таковы, какими мы их видим сегодня. Поэтому мы делаем то, что необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях", — сказал Лавров.

Действия США в Сирии

По мнению главы российской дипломатии, планы США создать зоны пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в целостности Сирии.

Лавров пояснил, что США хотят обособить "огромную территорию вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат". Кроме того, эту зону, как ожидают в Вашингтоне, будут контролировать группы под его руководством. "Это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии", — добавил руководитель МИД.

По его словам, оснований для подобных действий Соединенных Штатов нет. В связи с этим Россия, Турция и Иран ждут от Вашингтона "подробных разъяснений". Лавров также напомнил о заверениях Госдепа, что единственная цель присутствия США в Сирии — уничтожение террористов.

Министр считает, что США не содействуют разрешению конфликта в Сирии, а пытаются сменить режим в Дамаске и в этом плане радикальных отличий между администрациями Барака Обамы и Дональда Трампа нет.

Лавров выразил надежду, что конгресс национального диалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января, станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию в Сирии в Женеве.

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Ситуация вокруг КНДР

Глава МИД напомнил, что Россия и Китай выступают за переход от конфронтации к политическому урегулированию проблемы на Корейском полуострове.

Москва и Пекин, указал он, предлагают "всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия". Эта касается запусков ракет, испытаний ядерного оружия, проведения США, Южной Кореей и Японией крупномасштабных маневров.

По словам Лаврова, когда такой мораторий вступит в силу, Россия будет активно поддерживать прямые контакты между наиболее заинтересованными сторонами.

"Это, конечно же, если говорить о ядерной проблеме, это, прежде всего, Пхеньян и Вашингтон. Но будем готовы сопровождать и двусторонний диалог и в рамках так называемого шестистороннего процесса с участием также России, Китайской Народной Республики, Японии и Республики Корея", — добавил глава МИД.

Кризис в Донбассе

Глава МИД полагает, что украинская тема раздувается искусственно. Он также считает ошибкой трактовать кризис в этой стране через призму противостояния между "авторитарной" Россией и "либеральным" Западом.

Министр пояснил, что западным странам следовало сконцентрироваться на том, что написано в минских договоренностях, — "там все предельно ясно, предельно четко и какому-либо двойному толкованию не подлежит".

"Тогда бы, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", — сказал он. Лавров добавил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму

Руководитель внешнеполитического ведомства также указал, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должны определить стороны конфликта: Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Он напомнил, что предложение России о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе. Безопасность наблюдателей во время патрулирования нужно обеспечивать постоянно.

Диалог Израиля и Палестины

В нынешней ситуации шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной стремятся к нулю, полагает Лавров.

По его словам, Москва "прекрасно понимает те эмоции", которые испытывают палестинцы. "Они действительно на протяжении многих лет, шаг за шагом, делали односторонние уступки, не получая ничего взамен. Причем они были готовы к прямым переговорам с израильтянами, без предварительных условий, мы были готовы принять их с этой целью на территории России", — указал министр.

Пока такой прямой контакт не состоялся. Москва надеется, что в ближайшее время пройдут консультации ближневосточного "квартета" (ЕС, ООН, Россия и США). По мнению главы МИД, нужно "провести какой-то мозговой штурм относительно того, как же быть дальше", поскольку пускать ситуацию на самотек нельзя.

Лавров о планах после выборов

Лавров также поделился своими планами после президентских выборов в России, которые пройдут 18 марта.

"У нас есть конституция, которая четко определяет порядок формирования правительства, и я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. И это моя сейчас главная задача", — заявил глава МИД.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года.

*Запрещенная в России террористическая организация