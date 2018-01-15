МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тезис о "российском вмешательстве" используют политические неудачники, как только что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или в Брюсселе, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В воскресенье соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил в воскресенье, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на высший пост в стране.

"Крайне непорядочный ход, не имеющий при этом под собой никаких оснований. От дальнейших комментариев применительно к этой конкретной и предвыборной ситуации воздержусь — понимаю, что любые из них могут быть сейчас использованы в качестве еще одного подтверждения "теории вмешательства", — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что тезис о "российском факторе" включается на Западе, как только что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или в Брюсселе. "И использует этот тезис своего рода "лига неудачников", списывающих все свои неудачи на Россию", — добавил он.

"Судя по всему, в этой лиге прибыло, чем бы ни закончился второй тур президентских выборов в Чехии", — заключил Косачев.