Джонсон призвал все страны объединиться против ядерной программы КНДР

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество "быть единым в своем подходе" к ядерной программе КНДР, сообщает издание Evening Standard.

"Незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия — угроза региональной и международной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе", — заявил Джонсон.

Он добавил, что санкции в отношении КНДР "уже кусаются, но нужно сохранять дипломатическое давление".

Как отмечает издание, заявления Джонсона прозвучали накануне саммита в Канаде, входе которого будет обсуждаться сложившаяся вокруг КНДР ситуация.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".