Власти США назвали причину ложной тревоги на Гавайях

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Инцидент с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях произошел из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями, заявили в Федеральной комиссии связи США.

"Как представляется, правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения", — говорится в распространенном заявлении главы комиссии Аджита Пая.

Сам инцидент он назвал "неприемлемым", особенно в свете того, что после передачи ложного сообщения соответствующее опровержение поступило лишь через 38 минут.

"Ложные тревоги подрывают уверенность общества в системах оповещения и, таким образом, снижают их эффективность в случае реальной угрозы", — считает глава ведомства.

В субботу на Гавайях распространили сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что этот сигнал отправили по ошибке.

Как сообщил губернатор штата Дэвид Айдж, ложное предупреждение стало результатом халатности одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку. Айдж пообещал, что отныне за отправкой таких сообщений будут следить как минимум два человека.

Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте.