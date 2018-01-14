Власти ЮАР вызовут представителя США после заявления Трампа

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Департамент международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики 15 января вызовет дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления американского президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", говорится в заявлении ведомства.
"Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.
В ведомстве добавили, что отношения между ЮАР и США, а также между другими странами Африки и Соединенными Штатами "должны основываться на взаимном уважении и понимании".
Департамент также поддержал заявление послов африканских стран в ООН, которые ранее осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их "возмутительными" и "расистскими", и потребовали от американского лидера извинений.