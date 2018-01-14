СМИ сообщили о претензиях миллиардера Рыболовлева к Sotheby's

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может обратиться в британский суд с иском против аукционного дома Sotheby`s из-за подозрений в его причастности к завышению цен на произведения искусства, пишет газета Telegraph.

Иск связан с многолетней тяжбой между бизнесменом и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Бувье помогал российскому миллиардеру с приобретением около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Позднее Рыболовлев обвинил швейцарца в мошенничестве, в том числе в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества. Адвокаты Рыболовлева оценивают ущерб бизнесмена в миллиард долларов. Судебная тяжба в Монако продолжается уже более двух лет.

Около трети всех произведений искусства, купленных Рыболовлевым при посредничестве арт-дилера, предварительно выкупил сам Бувье на площадке Sotheby`s для частных торгов. Суд в Нью-Йорке признал правомерным использование в суде секретных документов из переписки между Бувьером и сотрудником Sotheby`s, которые содержат расчеты стоимости картин. Решение позволяет миллиардеру подать иск против самого торгового дома.

"Sotheby`s считает обвинения безосновательными. Рыболовлев уже пытался подать в суд на Ива Бувье во Франции, Монако и Сингапуре, но потерпел неудачу. Sotheby`s не являлся фигурантом какого-либо из этих разбирательств", — заявил газете представитель аукционного дома.

Среди картин, которые Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby`s и перепродал Рыболовлеву, был "Спаситель мира" кисти Леонардо Да Винчи. В ноябре прошлого года полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов.