СМИ сообщили о претензиях миллиардера Рыболовлева к Sotheby's

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может обратиться в британский суд с иском против аукционного дома Sotheby`s из-за подозрений в его причастности к завышению цен на произведения искусства, пишет газета Telegraph.
Около трети всех произведений искусства, купленных Рыболовлевым при посредничестве арт-дилера, предварительно выкупил сам Бувье на площадке Sotheby`s для частных торгов. Суд в Нью-Йорке признал правомерным использование в суде секретных документов из переписки между Бувьером и сотрудником Sotheby`s, которые содержат расчеты стоимости картин. Решение позволяет миллиардеру подать иск против самого торгового дома.
Среди картин, которые Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby`s и перепродал Рыболовлеву, был "Спаситель мира" кисти Леонардо Да Винчи. В ноябре прошлого года полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов.