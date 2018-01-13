Во Франции нашли в продаже глобусы с российским Крымом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В одном из французских магазинов в продаже нашли глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, сообщает "Россия 24".

Глобусы обнаружила секретарь украинского посольства во Франции Ирена Карпа. Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

В Киеве не раз резко реагировали на случаи публикации каких-либо материалов, в которых принадлежность полуострова Украине подвергалась бы сомнению. Так, в ноябре в МИД страны возмутились из-за того, что американская газета New York Times в своей статье пометила Крым на карте как "спорную территорию".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".