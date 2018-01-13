Во Франции нашли в продаже глобусы с российским Крымом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В одном из французских магазинов в продаже нашли глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, сообщает "Россия 24".
В Киеве не раз резко реагировали на случаи публикации каких-либо материалов, в которых принадлежность полуострова Украине подвергалась бы сомнению. Так, в ноябре в МИД страны возмутились из-за того, что американская газета New York Times в своей статье пометила Крым на карте как "спорную территорию".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".