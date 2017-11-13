КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. МИД Украины потребует от американской газеты New York Times исправить публикацию о том, что Крым является "спорной территорией", сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

New York Times, которая является второй по тиражу газетой в США, в своей статье пометило Крым на карте как "спорную территорию". Издание заштриховало полуостров одним цветом с Россией, а его границу с Украиной пометило пунктиром.

"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины", — написала Беца, пообещав обратиться к руководству издания.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

В Москве неоднократно заявляли, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".