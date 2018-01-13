В ЮАР разгромили магазины H&M из-за скандала с расистской футболкой

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Протестующие в ЮАР разгромили магазины H&M на фоне скандала с расизмом, сообщает телеканал eNCA.
Как сообщается, один из лидеров движения "Бойцы за экономическую свободу" (EFF), организовавшего протесты по всей стране, поприветствовал действия тех, кто "оказал физическое сопротивление расизму".
На место событий уже прибыли сотрудники полиции.
Ранее знаменитый производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.
Ранее сообщалось, что мама темнокожего мальчика, запечатленного на противоречивом рекламном фото компании H&M, призвала критиков взять себя в руки и перестать раздувать ненужный скандал вокруг этого снимка.
Protests in Johannesburg over 'racist' H&M ad https://t.co/SvrGnvMRiW pic.twitter.com/rtwkXlvjre— The Local Sweden (@TheLocalSweden) 13 января 2018 г.