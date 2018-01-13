Послы африканских стран обсудят заявление Трампа о "странах-гадюшниках"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Послы африканских стран в Вашингтоне проведут встречу, чтобы обсудить заявление президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", пишет издание Foreign Policy со ссылкой на диппредставителя Африканского союза Арикарну Чихомбори-Куао.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Ожидается, что встреча в Вашингтоне пройдет на следующей неделе. Представители стран Африканского союза в Нью-Йорке уже провели в пятницу экстренные консультации о возможных мерах в ответ на заявление Трампа.

По словам неназванных африканских дипломатов, слова американского президента могут затруднить усилия госдепартамента по налаживанию отношений с Африкой, особенно на фоне растущего влияния Китая в регионе. В частности, инцидент может отразиться на возможной поездке госсекретаря Рекса Тиллерсона в Анголу и Кению. Источники в дипломатическом ведомстве США заявили газете, что визит намечается на начало февраля, но пока не согласован.

Чихомбори-Куао заявила газете, что считает слова Трампа "оскорбительными и вызывающими крайнее разочарование". "Они просто укрепляют ощущение, что мы ничего не значим. Что мы на протяжение долгого времени последовательно воспринимаемся как должное. Когда же мы, африканцы, поднимемся и и скажем, что с нас довольно?"

Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о "странах-гадюшниках". В организации посчитали, что подобные заявления "бьют по общемировым ценностям".