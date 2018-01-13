Послы африканских стран обсудят заявление Трампа о "странах-гадюшниках"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Послы африканских стран в Вашингтоне проведут встречу, чтобы обсудить заявление президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", пишет издание Foreign Policy со ссылкой на диппредставителя Африканского союза Арикарну Чихомбори-Куао.
Ожидается, что встреча в Вашингтоне пройдет на следующей неделе. Представители стран Африканского союза в Нью-Йорке уже провели в пятницу экстренные консультации о возможных мерах в ответ на заявление Трампа.
По словам неназванных африканских дипломатов, слова американского президента могут затруднить усилия госдепартамента по налаживанию отношений с Африкой, особенно на фоне растущего влияния Китая в регионе. В частности, инцидент может отразиться на возможной поездке госсекретаря Рекса Тиллерсона в Анголу и Кению. Источники в дипломатическом ведомстве США заявили газете, что визит намечается на начало февраля, но пока не согласован.
Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о "странах-гадюшниках". В организации посчитали, что подобные заявления "бьют по общемировым ценностям".