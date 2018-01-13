Европарламентарий Жданок сдаст мандат ради участия в выборах в сейм Латвии

РИГА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок решила сложить мандат, чтобы принять участие в выборах в сейм Латвии, сообщил РИА Новости ее помощник Андрей Толмачев.

"Правление партии Русский союз Латвии приняло решение об участии в парламентских выборах этого года. Партия поручает руководство предвыборной кампанией сопредседателю правления — Татьяне Жданок. В целях наиболее эффективного руководства кампанией Татьяна Жданок складывает полномочия депутата Европейского парламента и в ближайшее время возвращается к работе в Латвии", — сказал Толмачев.

Решение об участии Жданок в выборах в сейм связано с ситуацией вокруг русских школ.

"Нынешний 2018 год — решающий в судьбе русских Латвии. От нас зависит — быть или не быть русским школам, отстоим ли мы право на родной язык для будущих поколений. Единственной политической силой, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования, является Русский союз Латвии. Это наглядно показали события последнего полугодия", — сказал Толмачев.

По его словам, представительство партии в ЕП возглавит экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов.

"Эстафета представительства партии в Европейском парламенте переходит к Мирославу Митрофанову. Это обеспечивает преемственность политического опыта и открывает путь к сохранению трибуны Европарламента для голоса русских Латвии. Приступая к работе в Европарламенте, Мирослав Митрофанов продолжит деятельность в штабе защиты русских школ", — сказал Толмачев.

Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда. В настоящий момент Жданок не может баллотироваться в сейм Латвии, поскольку оставалась членом Компартии ЛССР после того, как она была запрещена.

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10-го по 12-й классы обучение будет только на латышском языке.

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