Европарламентарий Жданок сдаст мандат ради участия в выборах в сейм Латвии

РИГА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок решила сложить мандат, чтобы принять участие в выборах в сейм Латвии, сообщил РИА Новости ее помощник Андрей Толмачев.
Решение об участии Жданок в выборах в сейм связано с ситуацией вокруг русских школ.
"Нынешний 2018 год — решающий в судьбе русских Латвии. От нас зависит — быть или не быть русским школам, отстоим ли мы право на родной язык для будущих поколений. Единственной политической силой, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования, является Русский союз Латвии. Это наглядно показали события последнего полугодия", — сказал Толмачев.
По его словам, представительство партии в ЕП возглавит экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов.
Личное участие Татьяны Жданок в выборах в качестве кандидата в депутаты сейма будет определено позднее, поскольку оно зависит от решения Конституционного суда. В настоящий момент Жданок не может баллотироваться в сейм Латвии, поскольку оставалась членом Компартии ЛССР после того, как она была запрещена.
Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.
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