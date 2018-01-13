Медведчук назвал персональные санкции США инструментом давления

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Лидер "Общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что санкции, введенные против него США, являются инструментом политического преследования из-за его борьбы против "внешнего управления, которое Вашингтон ввел на Украине".
"В отношении меня уже действуют санкции, нескольких лет назад введенные США. Эти санкции являются инструментом политического преследования за мою жесткую и принципиальную позицию, направленную против внешнего управления, которое Вашингтон ввел на Украине, начиная с 2014 года", — цитирует Медведчука украинское издание "Сегодня".
Медведчук также заявил, что Виннику и другим депутатам не стоит тешить себя надеждами по поводу санкций. "Вместо этого им нужно начинать бороться против внешнего управления, введенного США на Украине. Потому что для них это единственный способ удержаться у власти", — добавил Медведчук.