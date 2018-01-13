Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает телеканал Sky News.
На видеозаписи из зала слышно, как один из протестующих говорит: "Дамы и господа, мы пришли сюда сегодня, чтобы произвести ненасильственный и мирный гражданский арест".
В ситуацию вмешались сотрудники охраны, но активисты отказались покинуть помещение, сославшись на то, что приобрели билеты на выступление мэра и имеют право находиться в зале. Когда протестующие все же вышли, Хан выступил со своей речью.
Накануне Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию, отказавшись открывать новое посольство в Лондоне. Причиной он назвал несогласие с администрацией Барака Обамы, которая продала старое здание дипмиссии.
Визит Трампа в Великобританию планируется уже давно. Против него выступает британская общественность — порядка двух миллионов человек подписали петицию с требованием отменить визит, поскольку их возмутили введенные Трампом миграционные запреты.
При этом в канцелярии британского правительства РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали визита президента США будут объявлены позже.