Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает телеканал Sky News.

Хан готовился выступить с речью в одном из британских аналитических центров, когда в помещение ворвались члены организации White Pendragons, скандирующие лозунги в поддержку Трампа и выхода Великобритании из ЕС.

На видеозаписи из зала слышно, как один из протестующих говорит: "Дамы и господа, мы пришли сюда сегодня, чтобы произвести ненасильственный и мирный гражданский арест".

В ситуацию вмешались сотрудники охраны, но активисты отказались покинуть помещение, сославшись на то, что приобрели билеты на выступление мэра и имеют право находиться в зале. Когда протестующие все же вышли, Хан выступил со своей речью.

Накануне Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию, отказавшись открывать новое посольство в Лондоне. Причиной он назвал несогласие с администрацией Барака Обамы, которая продала старое здание дипмиссии.

Хан приветствовал это решение, заявив, что Трамп услышал его призыв. По словам мэра, премьер Тереза Мэй сделала ошибку, когда передала американскому президенту приглашение от королевы посетить Великобританию. Министр иностранных дел Борис Джонсон в ответ назвал Хана "напыщенным хлыщом".

Визит Трампа в Великобританию планируется уже давно. Против него выступает британская общественность — порядка двух миллионов человек подписали петицию с требованием отменить визит, поскольку их возмутили введенные Трампом миграционные запреты.

При этом в канцелярии британского правительства РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали визита президента США будут объявлены позже.