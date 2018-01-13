В Азербайджане пропал сотрудник Института астрономии РАН

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан как турист, пропал после посещения пограничной зоны, сообщила РИА Новости его мать, Ольга Чулкова.

По ее словам, 3 января ее сын прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня он решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджи (неподалеку от границы с Нагорным Карабахом), после чего перестал выходить на связь. Десятого января он должен был вылететь обратно в Москву, однако авиакомпания Azal сообщила родителям, что Дмитрия на рейсе не было.

"По неофициальным источникам, он задержан пограничными службами и находится где-то в этих заведениях. Его в скором времени отпустят", — рассказала Ольга Чулкова.

Комментариями пограничной службы РИА Новости пока не располагает.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, рассказал, что предлагал молодому человеку взять такси, однако тот решил добираться до озера общественным транспортом, а затем пешком.

"Он вышел с дороги и зашел в запретную зону, в лес зашел. Очень запретная зона, военная зона. Его там поймали", — сказал хозяин гостиницы.

Он уточнил, что знает это потому, что с ним связались сотрудники МНБ Азербайджана. Следователи приехали в гостиницу, расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека. Они рассказали также, что Чулков специально перелез через забор вокруг охраняемой территории и не подчинялся требованиям охранников. "Он нам должен деньги, поэтому я интересовался, где этот человек. Он не заплатил за дом, поэтому я искал его", — посетовал хозяин гостиницы.

Комментариями МНБ РИА Новости также пока не располагает.

Позже Ольга Чулкова сообщила, что Дмитрий вышел на связь. "Ему дали позвонить. Рассказал, что дают есть, скоро обещают выпустить и отправить в Москву. Несколько раз повторил, что не били", — рассказала она. По словам Чулковой, с ней также связывались из российского посольства и заверили, что молодому человеку ничего не угрожает.