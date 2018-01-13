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В мире

Москва крайне негативно оценивает заявления Трампа о сделке с Ираном

14:5613.01.2018
(обновлено: 16:45 13.01.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва крайне негативно оценивает последние заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном и намерена противостоять любым попыткам изменить Совместный всеобъемлющий план действий, заявил в субботу РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран пообещал серьезную реакцию на новые американские санкции
Президент США Дональд Трамп в пятницу принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз".

Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. В Москве отметили, что США тем самым показывают свое стремление прибегать к шантажу и давлению в решении важнейших международных вопросов, и это может отразиться не только на судьбе СВПД, но и будущих гипотетических договоренностей вокруг КНДР.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017

Ультиматумы и курс на слом ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп исключил Россию и Китай из дальнейших обсуждений сделки по Ирану
"Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания", — сказал Рябков, комментируя заявления Трампа по судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий.

"По моим оценкам, США взят курс на слом СВПД. И то, что еще на определенное время продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима, как мы понимаем, до мая текущего года — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует. Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам", — подчеркнул Рябков.

В этой ситуации, отметил замглавы МИД РФ, международному сообществу "необходимо удвоить усилия" для "консолидации разделяемого Россией, европейцами и Китаем подхода в защиту СВПД, в пользу его неукоснительного и полного соблюдения всеми участниками".

По словам Рябкова, именно о таком подходе шел разговор в ходе состоявшихся на днях в Москве переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы удовлетворены тем, что на следующий день после московских переговоров эта же позиция была зафиксирована как в ходе совместной пресс-конференции евротройки и Высокого представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини по итогам переговоров с Зарифом, так и в индивидуальных заявлениях европейских министров", — отметил Рябков.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

СВПД коррекции не подлежит

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Трамп требует от Евросоюза помощи в "исправлении" сделки с Ираном
Прокомментировал Сергей Рябков и заявления Трампа о том, что необходимо начать работу над новым соглашением по ядерной программе Тегерана, исключив при этом действующих членов "шестерки" — Россию, Китай и, соответственно, сам Иран.

"Нам непонятно, что имеют в виду американские коллеги, когда начинают вести разговор о разработке некоего нового соглашения, которое должно, как они считают, "исправить недостатки" существующей договоренности", — заявил Рябков.

"Заранее объявлено, что Иран, Россия и Китай к переговорам по этому соглашению не приглашаются. Это решение американцев, непонятно содержание переговоров и предмет такого рода переговоров. Но нас, собственно говоря, это и мало интересует в силу того, что СВПД коррекции не подлежит, и мы будем противодействовать попыткам его подорвать", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Новые санкции США

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур
Как отметил Рябков "крайнюю озабоченность" вызывают решения о расширении американских санкционных списков в отношении Ирана еще на 14 юридических и физических лиц, "в том числе на граждан других государств, не только иранские структуры и организации".

"Все это укрепляет нас во мнении, что, с одной стороны, договороспособность США как субъекта международных отношений под все большим вопросом. А с другой стороны, арсенал внешнеполитических средств, которые применяют в Вашингтоне для решения неких задач, неуклонно сужается и все больше и больше сводится к методам нажима, шантажа и давления. Это одна из наиболее тревожных тенденций на международной арене и на современном этапе развития внешнеполитических процессов", — констатировал замглавы МИД РФ.

Заявления Трампа по Ирану изучат и в КНДР

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава МИД Ирана назвал действия США "попыткой подорвать" ядерную сделку
Рябков обратил внимание, что заявления президента США Дональда Трампа о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий будут очень внимательно изучены в КНДР и других странах.

"Несомненно", — заявил Рябков, отвечая на вопрос, смогут ли заявления Дональда Трампа о судьбе СВПД повлиять на ситуацию вокруг наметившихся подвижек в переговорах на Корейском полуострове.

"По нашим оценкам, американские коллеги действуют таким образом, чтобы постоянно находить возможности для наращивания напряженности и вокруг Корейского полуострова. Несмотря на появившиеся признаки некоторого сдвига в направлении политического диалога — и здесь мы отмечаем прежде всего межкорейские контакты, которые очень важны — несмотря на это Вашингтон ищет способы. как постоянно напоминать всем, в том числе и в Северо-Восточной Азии, о том, что он привержен нажимным, силовым методам, и, используя американскую же терминологию, держит все опции на столе", — добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, "понятно, что в Пхеньяне и других столицах самым внимательным образом проанализируют содержание вчерашних заявлений и решений по Ирану. и спроецируют, без всякого сомнения, эти решения на свои собственные задачи и свою собственную ситуацию".

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / KRT via AP Video
Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать сто лет санкций
"Разумеется, эффект будет негативным с точки зрения, прежде всего, оценки того, насколько реальна перспектива о чем бы то ни было договариваться с США. Мы видим, что СВПД — документ со всех точек зрения сбалансированный, правильный, работоспособный и эффективный — в силу субъективных факторов, в силу каких-то фантомов, образа врага в лице Ирана, устойчиво сложившегося в американских элитах, ставится под вопрос. Что же помешает тогда американцам аналогичным образом подойти к гипотетическим договоренностям о денуклеаризации Корейского полуострова?", — отметил Рябков.

"Я думаю, что эта логика вполне очевидна, и именно в такой системе координат ситуация в Северо-Восточной Азии тоже рассматривается и региональными игроками, и многими другими членами международного сообщества", — резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vova22021961vova
Исключить из нового соглашения Россию, Китай и Иран, не проще ли исключить одни США и конец проблем, иначе вскоре весь мир исключат из программ США.
15:29
13.01.2018
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SEREGA1982BSV
Американцы наглеют все больше и больше....пора уже их сделать изгоем
15:32
13.01.2018
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