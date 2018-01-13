В Госдуме считают, что США ищут повод увеличить ядерный потенциал

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США, обвиняя Россию в наращивании ядерного потенциала, ищут повод увеличить собственные возможности в этой сфере, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").
"Наша стратегическая линия направлена на паритет ядерного оружия. Ни в коем случае мы не хотим втягиваться в гонку вооружений и призываем, ограждаем другие страны от этого. Ядерный потенциал исходит из… паритетных условий, позиций со стороны нас и Соединенных Штатов Америки… Они (США) ищут повод нарастить свой ядерный потенциал, обвиняя в этом Россию", — сказал Швыткин.
В доктрине отмечается, что новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) остается в силе до февраля 2021 года и может быть продлен при обоюдном согласии еще на пять лет, до 2026 года. Также в документе утверждается, что США уже выполнили основные ограничения в рамках договора, которые вступают в силу в 2018 году и продолжат внедрять новый СНВ.