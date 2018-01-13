В Госдуме считают, что США ищут повод увеличить ядерный потенциал

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США, обвиняя Россию в наращивании ядерного потенциала, ищут повод увеличить собственные возможности в этой сфере, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

"Наша стратегическая линия направлена на паритет ядерного оружия. Ни в коем случае мы не хотим втягиваться в гонку вооружений и призываем, ограждаем другие страны от этого. Ядерный потенциал исходит из… паритетных условий, позиций со стороны нас и Соединенных Штатов Америки… Они (США) ищут повод нарастить свой ядерный потенциал, обвиняя в этом Россию", — сказал Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что линия стратегии России направлена непосредственно на оборону, но, безусловно, учитывает национальные интересы нашего государства и те угрозы, которые могут поступать извне. "(Стратегия) ни в коем случае не рассчитана на наступательный характер", — заключил он.

В доктрине отмечается, что новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) остается в силе до февраля 2021 года и может быть продлен при обоюдном согласии еще на пять лет, до 2026 года. Также в документе утверждается, что США уже выполнили основные ограничения в рамках договора, которые вступают в силу в 2018 году и продолжат внедрять новый СНВ.