В Астане загорелась кукла-символ выставки EXPO-2017

АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Одна из кукол-символов прошедшей в прошлом году в столице Казахстана международной выставки EXPO-2017 загорелась в субботу в Астане, сообщили местные СМИ.
"При демонтаже декоративных кукол произошло загорание одной из кукол на площади пять квадратных метров. Загорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов", — сказал агентству представитель КЧС.
Три куклы-маскота – Сауле, Куат и Молдир – символизировали воду, солнце и землю на выставке, проходившей под лозунгом "Энергия будущего" с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане.