Россия будет противодействовать попыткам подорвать план СВПД, заявили в МИД

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану коррекции не подлежит, и готова противодействовать попыткам его подорвать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"СВПД коррекции не подлежит, и мы будем противодействовать попыткам его подорвать", — заявил РИА Новости Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.