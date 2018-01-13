Российский МИД отреагировал на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва крайне негативно оценивает последние заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания", — сказал Рябков, комментируя заявления Трампа по судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"По моим оценкам, США взят курс на слом СВПД. И то, что продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима еще на определенное время — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует. Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам", — подчеркнул Рябков.

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.