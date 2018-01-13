Назарбаев и Трамп обсудят Россию в Вашингтоне

АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе официального визита в США обсудит с президентом США Дональдом Трампом сирийскую и афганскую проблематику, а также отношения с Россией, сообщило госагентство "Казинформ" со ссылкой на заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте Казахстана Саната Кушкумбаева.

Ранее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что он совершит официальный визит в США 16-18 января.

"С политической точки зрения мы сотрудничаем в решении и продвижении вопросов региональной и глобальной безопасности. В частности, вопрос Афганистана будет в фокусе переговоров, есть также сирийский вопрос. Обсуждены будут отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США", — рассказал Кушкумбаев.

По словам эксперта, США являются крупным торгово-экономическим, инвестиционным партнером Казахстана. "Речь идет о том, что мы ставим целью вывести наше сотрудничество с США на уровень расширенного стратегического партнерства. Соединенные Штаты — давний наш стратегический партнер, еще с момента обретения нашей страной независимости. Кстати, именно в январе отмечается 26-летняя годовщина установления наших дипломатических отношений", — добавил он.

По словам эксперта, во время переговоров будет возможность продвинуть казахстанскую повестку в отношении США по вопросам не только торгово-экономического сотрудничества, но и в области безопасности. "Конечно же, и антиядерный аспект будет в фокусе, потому что традиционно американская администрация придает большое значение лидерству Казахстана в сфере ядерного нераспространения. К тому же события в Корейском полуострове актуализируют в переговорах этот вопрос", — сказал Кушкумбаев.