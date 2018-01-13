СМИ: японские суда по запросу США следят за соблюдением санкций против КНДР

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Корабли Морских сил самообороны Японии с конца 2017 года по запросу США участвуют в патрулировании Японского и Желтого морей для выявления иностранных танкеров, ведущих перекачку нефти в открытом море на северокорейские суда в обход международных санкций.

По информации агентства Киодо, которое ссылается на источники в японском ведомстве, Токио может предоставить доклад об этих операциях и их результатах в ходе встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, которая пройдет 16 января в Ванкувере.

Патрулирование вод ведется в рамках обычной деятельности Морских сил самообороны Японии. При обнаружении подозрительных судов пилоты патрульных самолетов передают информацию экипажам кораблей, находящимся в том районе. Одной из главных задач задействованных судов японских сил самообороны является фотосъемка иностранного судна и передача соответствующей информации США, отмечает агентство.

Источники Киодо также подчеркнули, что несмотря на то, что досмотр судов выходит за пределы полномочий японской стороны, Токио полагает, что участие в подобных операциях позволит усилить давление не только на КНДР, но также на Китай и Россию, которые, по мнению многих стран, якобы экономически способствуют развитию северокорейской ядерной и ракетной программ.

В конце прошлого года агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что российские корабли якобы поставляют нефть в КНДР в обход санкций Совета безопасности ООН. Агентство утверждало, что несколько случаев подобных поставок было зафиксировано в октябре и ноябре, при этом заявления источников ни на чем не были основаны, а само агентство не смогло подтвердить правдивость их утверждений. МИД РФ опроверг опубликованную информацию, подчеркнув, что Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".