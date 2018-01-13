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В мире

СМИ: японские суда по запросу США следят за соблюдением санкций против КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2292)
06:2713.01.2018
25288
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюСудно в Японском море. Архивное фотоСудно в Японском море. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости. Корабли Морских сил самообороны Японии с конца 2017 года по запросу США участвуют в патрулировании Японского и Желтого морей для выявления иностранных танкеров, ведущих перекачку нефти в открытом море на северокорейские суда в обход международных санкций.

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канада ужесточила санкции против КНДР

По информации агентства Киодо, которое ссылается на источники в японском ведомстве, Токио может предоставить доклад об этих операциях и их результатах в ходе встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, которая пройдет 16 января в Ванкувере.

Патрулирование вод ведется в рамках обычной деятельности Морских сил самообороны Японии. При обнаружении подозрительных судов пилоты патрульных самолетов передают информацию экипажам кораблей, находящимся в том районе. Одной из главных задач задействованных судов японских сил самообороны является фотосъемка иностранного судна и передача соответствующей информации США, отмечает агентство.

Источники Киодо также подчеркнули, что несмотря на то, что досмотр судов выходит за пределы полномочий японской стороны, Токио полагает, что участие в подобных операциях позволит усилить давление не только на КНДР, но также на Китай и Россию, которые, по мнению многих стран, якобы экономически способствуют развитию северокорейской ядерной и ракетной программ.

Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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США и еще 16 стран будут перехватывать суда, нарушающие эмбарго против КНДР
В конце прошлого года агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что российские корабли якобы поставляют нефть в КНДР в обход санкций Совета безопасности ООН. Агентство утверждало, что несколько случаев подобных поставок было зафиксировано в октябре и ноябре, при этом заявления источников ни на чем не были основаны, а само агентство не смогло подтвердить правдивость их утверждений. МИД РФ опроверг опубликованную информацию, подчеркнув, что Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
don7308
Япошки - вас амеры во все дыры. Ещё и пару атомных бомб подкинули. Вы не самураи. Тьфу...
06:40
13.01.2018
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