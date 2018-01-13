Кандидат левых сил на выборах в Мексике опроверг данные о помощи России

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента Мексики на выборах в 2018 году, в пятницу опроверг утверждения о получении им иностранной помощи, в том числе от России.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на первое июля 2018 года. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики Энрике Очоа в свою очередь заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора. "Лопес получает поддержку в Венесуэле и получает поддержку от российских интересов", – приводятся слова Очоа в распространенном в пятницу официальном бюллетене партии.

"Идет большая грязная война. Мы никогда не были связаны с каким-либо иностранным правительством. Нет никаких связей ни с США, ни с Россией, ни с правительством Дональда Трампа, ни с правительством Путина", — приводит портал Reforma заявление Лопеса Обрадора на встрече с прессой в штате Веракрус.

В случае окончательной регистрации Лопеса Обрадора избирательными властями Мексики это будет уже третья попытка политика левой ориентации встать во главе Мексики. В 2012 году Лопес Обрадор не признал победу Энрике Пеньи Ньето на выборах президента и обвинял его в покупке как минимум пяти миллионов голосов избирателей перед выборами. По их итогам Лопес Обрадор занял второе место после Пеньи Ньето, как и в 2006 году, когда он проиграл несколько десятых процента кандидату от Партии национального действия (ПНД) Фелипе Кальдерону.

С регистрацией внутри партии "Морена" кандидата Лопеса Обрадора основные политические силы Мексики заявили своих кандидатов на пост главы государства на выборах 1 июля 2018 года. ИРП будет представлять бывший министр финансов Хосе Антонио Меаде в коалиции с двумя другими политическими силами — "Зеленой экологической партией Мексики" и "Новым альянсом". Рикардо Анайя идет кандидатом от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли ПНД и Партия демократической революции.