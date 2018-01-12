Вооруженные люди напали на дом министра обороны Ливии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди обстреляли дом министра обороны правительства национального согласия Ливии Махди аль-Баргути, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство.

"Дом министра в западном районе Триполи был атакован вооруженными людьми сегодня на рассвете… Аль-Баргути, который в это время находился дома, вместе со своей охранной вступил в схватку с нападающими", — сообщил агентству представитель министерства обороны.

По его словам, в результате перестрелки никто не пострадал.

Полиция начала расследование инцидента. Согласно агентству, ни одна группа не взяла ответственность за нападение.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.