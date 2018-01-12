Джонсон назвал мэра Лондона "напыщенным хлыщом" за слова о визите Трампа

ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал мэра Лондона Садика Хана "напыщенным хлыщом" за его высказывание по поводу отмены рабочего визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
В пятницу Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию для открытия нового посольства США в Лондоне, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.
"США – крупнейший инвестор в Великобританию, и при этом Хан и Корбин, по всей видимости, стремятся подвергнуть риску эти важнейшие отношения. Мы не позволим поставить под угрозу американо-британские отношения некоторым надутым, напыщенным хлыщам в городской ратуше", — написал Джонсон в микроблоге в Twitter.
Вместе с тем, последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.