Джонсон назвал мэра Лондона "напыщенным хлыщом" за слова о визите Трампа

ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал мэра Лондона Садика Хана "напыщенным хлыщом" за его высказывание по поводу отмены рабочего визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Мэр Лондона Садик Хан ранее заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение посетить страну с госвизитом президенту США Дональду Трампу. Он сделал это заявление после того, как, по его словам, Трамп "услышал призыв" и отменил рабочий визит в Лондон на открытие нового здания посольства США. Лидер лейбористов Джереми Корбин также призывал правительство отозвать приглашение.

В пятницу Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию для открытия нового посольства США в Лондоне, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

"США – крупнейший инвестор в Великобританию, и при этом Хан и Корбин, по всей видимости, стремятся подвергнуть риску эти важнейшие отношения. Мы не позволим поставить под угрозу американо-британские отношения некоторым надутым, напыщенным хлыщам в городской ратуше", — написал Джонсон в микроблоге в Twitter.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

Вместе с тем, последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.