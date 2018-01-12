Москва готова помочь в проведении диалога между Сеулом и Пхеньяном

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия готова помочь в проведении диалога между Южной Кореей и КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская Федерация неоднократно говорила, что готова осуществлять помощь в проведении переговоров, переговорного процесса, в урегулировании ситуации", — заявила Захарова, говоря о переговорах между Сеулом и Пхеньяном, отметив, что РФ продвигает мысль исключительно о политико-дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.
"Мы исходим, что именно в таком формате, за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере может и должна решаться эта очень сложная проблема", — отметила представитель МИД РФ, исключив возможность военного пути урегулирования вопроса.
Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.