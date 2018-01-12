Москва готова помочь в проведении диалога между Сеулом и Пхеньяном

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия готова помочь в проведении диалога между Южной Кореей и КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация неоднократно говорила, что готова осуществлять помощь в проведении переговоров, переговорного процесса, в урегулировании ситуации", — заявила Захарова, говоря о переговорах между Сеулом и Пхеньяном, отметив, что РФ продвигает мысль исключительно о политико-дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Мы исходим, что именно в таком формате, за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере может и должна решаться эта очень сложная проблема", — отметила представитель МИД РФ, исключив возможность военного пути урегулирования вопроса.

Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.