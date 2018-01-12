В Казахстане сняли режим ЧС, введенный из-за непогоды

АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в столице Казахстана из-за резкого ухудшения погодных условий, отменен, сообщила в пятницу пресс-секретарь акима (мэра) Астаны Эльвира Жургенбаева.

"Режим ЧС был отменен", — сказала Жургенбаева на брифинге.

Она отметила, что режим ЧС природного характера был введен в городе по решению мэра на один день.

В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра в четверг был объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.