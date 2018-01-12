В Калифорнии идентифицировали всех погибших при сходе селевых потоков

Грязь, заполнившая салон автомобиля, в результате оползеня с дождем в окрестностях Бербанке, штат Калифорния, США. 9 января 2018

Грязь, заполнившая салон автомобиля, в результате оползеня с дождем в окрестностях Бербанке, штат Калифорния, США. 9 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти американского округа Санта-Барбара в Калифорнии установили личности всех местных жителей, погибших при сходе селевых потоков, говорится в заявлении офиса шерифа округа.

Ранее местный шериф Билл Браун подтвердил гибель 17 человек.

По данным судмедэкспертов, возраст жертв составляет от трех до 89 лет. В заявлении офиса шерифа Санта-Барбары отмечается, что все погибшие проживали в населенном пункте Монтесито.

Пропавшими без вести остаются восемь человек. Ранее появившиеся сообщения о 48 пропавших возникли в результате "канцелярской ошибки", отметили в офисе.

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели ищут пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток поисковых собак. К настоящему времени, как сообщает телеканал CNN, в округе Санта-Барбара удалось проверить около 75% поврежденных строений.