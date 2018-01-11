КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный "военный сбор", считает вице-премьер республики Вячеслав Кириленко.

"По "нашим" гастролерам в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Ранее председатель Нацсовета Украины по ТВ заявил, что совет предлагает Верховной раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в Россию.

Парламент Украины 5 октября прошлого года принял закон, запрещающий гастроли артистов из России, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ не позволяет работать в республике тем, кто попал в черный список Минкульта.

Кроме того, инициатива устанавливает особые требования к организации гастролей россиян.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы республика преодолела политический и экономический кризис.