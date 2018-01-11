Казахстан утвердил границу с Туркменистаном

АСТАНА, 11 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения с Туркменистаном о демаркации государственной границы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Документ закрепляет международно-правовое демаркирование линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном.

Протяженность казахстанско-туркменской границы составила 458,3 километра. На линии установлены 330 пограничных знаков.

В целях поддержания надлежащего состояния линии государственной границы после вступления в силу соглашения предусмотрено проведение один раз в десять лет совместной проверки обозначения границы. Отмечается, что любые изменения местности не влекут за собой перемен в прохождении линии государственной границы. Соглашение не подлежит денонсации.

Демаркация казахстанско-туркменской границы проводилась в соответствии с договором между двумя странами от 5 июля 2001 года. Договор ратифицирован Законом от 2 июля 2003 года и вступил в силу 31 августа 2006 года. Соглашение о демаркации было подписано 18 апреля 2017 года в Астане главами Казахстана и Туркменистана.

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