У мемориала погибшим над Синаем установили видеонаблюдение после кражи елей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Камеры видеонаблюдения установили у мемориала "Роща памяти" на Румболовской горе в Ленинградской области, посвященного погибшим в авиакатастрофе над Синаем, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Всеволожского района.

В прошлом году неизвестные похитили из "Рощи памяти" несколько елей, которые высадили родственники жертв авиакатастрофы. Власти района заявили, что восстановят украденные деревья и обратятся за помощью в полицию.

"Установлены три камеры на Румболовской горе, которые охватывают полностью территорию мемориального комплекса. Вчера была инспекция, проверяли систему, которая работает в штатном режиме. Две из них направлены на "Рощу памяти", одна – на сам монумент", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшие два года планируется установить 877 камер по всему Всеволожскому району.

Памятник представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. В ветреную погоду они будут издавать гул. В мемориальный комплекс входит "Роща памяти" из краснолистных кленов и елей. Число кленов (128) соответствует количеству погибших семей, а елей (25) — числу погибших детей.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.