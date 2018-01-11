Эрдоган намерен в ближайшее время лично встретиться с Меркель, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает издание Spiegel.

Ранее Чавушоглу заявил, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и обе стороны хотят преодолеть напряженность путем диалога.

Как пишет издание, Эрдоган рассматривает две возможности — пригласить Меркель в Анкару или самому отправиться в Германию. По словам Чавушоглу, президент планирует провести встречу, когда Германия сформирует новое правительство. Об этом глава турецкого МИД заявил в ходе встречи с немецкими журналистами в городе Анталья.

"Мы должны поддерживать диалог", — заявил Чавушоглу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.