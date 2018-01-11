Роспотребнадзор предупредил о вспышке бактериальной инфекции в ЮАР

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где в прошлом месяце было официально подтверждено более 700 случаев заболевания среди людей, от чего скончались более 60 человек, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"По информации СМИ со ссылкой на Министра здравоохранения ЮАР Аарона Мотсоаледи, в стране складывается сложная ситуация по листериозу. За декабрь прошлого года по состоянию на 9 января 2018 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний среди людей, из которых 61 завершился летальным исходом", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что большинство случаем заражения зафиксировано в провинции Хаутень — 442. "Следом за ней по масштабам распространения заболевания идет Западный Кейп с 92-мя подтвержденными случаями листериоза", — добавили в ведомстве.

"Источник инфекции не уточняется, проводятся углубленные исследования возбудителя. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Листериоз — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.

Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.