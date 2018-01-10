Российское посольство в США рассказало о состоянии Бута

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Состояние россиянина Виктора Бута, заболевшего в тюрьме в США, стабилизировалось, сообщает посольство РФ в США.

"Как только поступила информация о заболевании россиянина В.А. Бута (неправомерно осужден на 25-летний тюремный срок), дипломаты посольства незамедлительно связались с администрацией тюрьмы "Мэрион", в которой он содержится, и потребовали оказать ему квалифицированную и своевременную помощь", — говорится в сообщении дипмиссии.

"К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу. Потребовались дополнительные обращения к местным властям через государственный департамент США с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения В.А. Бута. Благодаря нашим усилиям его состояние стабилизировалось", — отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили, что проблема с оказанием медицинской помощи россиянам, находящихся в тюрьмах США, приняла системный характер.

"Будем и дальше энергично и целеустремленно добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья. Призываем международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер", — говорится в заявлении посольства.

Во вторник жена российского бизнесмена Алла Бут сообщила РИА Новости, что ее мужу, заболевшему гриппом в тяжелой форме, заявили, что фельдшер сможет его осмотреть только через две недели.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.