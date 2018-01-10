Опрос показал, как американцы относятся к Трампу

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Больше половины избирателей в США (57%) считают, что президент США Дональд Трамп не подходит на роль главы государства, противоположного мнения придерживаются 40% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

Согласно результатам исследования, большинство избирателей (69%) также считают американского лидера неуравновешенным, около четверти опрошенных (28%) уверены в обратном.

По просьбе Quinnipiac University участники опроса также дали оценку первому году президентства Трампа. Примерно шестая часть избирателей (16%) поставила ему наивысший балл, а 39% опрошенных оценили его работу на "двойку".

Опрос, участие в котором приняли 1106 американских избирателей, проводился с 5 по 9 января. Статистическая погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года.